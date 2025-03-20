雨の降りしきるロンドン西部の公園で、雄叫びを上げる繁殖期のアカシカ/Paul Browning/British Wildlife Photography Awards via CNN Newsource（ＣＮＮ）英ロンドン西部の公園では、巨大なアカシカが雨の中で咆哮（ほうこう）している。同市南部では、道路脇に座り込んだハクチョウの背後を赤いバスが走り抜ける。イングランド南西部ブリストルでは、世間慣れした都会暮らしのキツネが縄張りを守ろうとカメラを凝視する。これらの