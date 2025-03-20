男性１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの長谷川慎（２６）が２０日、都内で、１ｓｔファッションスタイルブック「ｍｅｌｔ」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催した。発売前重版も決定し、「こだわりがにじみ出ている１冊。今まで見てきたカルチャーが詰まっていて、見た瞬間に色んな思いが込み上がりました」と笑顔を浮かべた。ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥが展開しているアパレルブランド「ｐ（Ｒ）ｏｊ