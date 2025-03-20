パレスチナのイスラム組織「ハマス」への攻撃を再開したイスラエル軍は、ガザ地区での地上作戦を再開したと明らかにしました。イスラエル軍によりますと、地上作戦はガザ地区の中部と南部で緩衝地帯を設けるためで、ガザ地区を南北に隔てる軍事区域にも、停戦後に撤退していた部隊を再配置したということです。19日は再開されたイスラエル軍の攻撃が2日目に入り、これまでに国連職員1人を含む436人が死亡しました。一方、