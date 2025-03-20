19日の大雪や強風が一転、「春分の日」の20日は広い範囲で穏やかな天気となっています。花粉の飛散や空気の乾燥には注意が必要です。20日は二十四節気の一つ、春分です。東京は日の出が午前5時45分、日の入りが午後5時53分と、昼と夜の長さがほとんど一緒になります。19日は関東で大雪警報が発表されるなど、荒れた天気となりましたが、20日は朝から日差しが降り注いでいます。日中の気温は全国的に3月並みの所が多く、