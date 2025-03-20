「地方と都心では年収が大きく違う」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。確かに、東京都などの都市部は企業の数が多く、給与水準が高い傾向にあります。一方で、地方では都市部に比べて給与が低いというイメージがありますが、実際にはどれくらいの差があるのでしょうか？ 本記事では、都道府県別の平均年収や、エリアごとの違いをデータとともに解説し、地方と都心の年収差が生じる理由についても