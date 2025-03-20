5年限定で活動を予定している韓国の多国籍男性アイドルグループ「FANTASYBOYS（ファンタジーボーイズ）」の10カ月ぶりの新作を20日、複数の韓国メディアが伝えた。同グループは、23年に公営放送MBCのオーディション番組「少年ファンタジー」から誕生し、5年限定で活動することを予定している。20日に4thミニアルバム「UNDENIABLE（アンディナイアブル）」をリリースする。韓国メディアの「イーデーリー」が特集した。スポーツソ