バスケットボールB2リーグ熊本ヴォルターズは19日、22日(土)と23日(日)の試合で着用する水色の限定ユニフォームを披露しました。 山本翔太選手と田中力選手が披露した水色のユニフォーム。3月22日と23日に熊本県立総合体育館で行われるホームゲーム｢水フェス｣で着用する限定ユニフォームです。熊本の貴重な資源である地下水の大切さを伝え、保全への意識を高めてもらおうと作