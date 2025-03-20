マリナーズのイチロー氏（５１＝会長付特別補佐兼インストラクター）が摩訶不思議なマリナーズＣＭに出演し、話題となっている。選手らがヨガマットを持ってクラブハウスからぞろぞろ出てくると、投手のミラーが「どこに行くの？」と聞き、遊撃手のクロフォードが「ヤギヨガ」と一言。ミラーも不思議そうにグループに加わってグラウンドに向かった。そこにイチロー氏が登場し「さあ始めましょう」と声をかける。その後、クラブ