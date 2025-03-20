モデル、タレントの土屋アンナ（41）が19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」に出演。電動キックボードの交通マナー違反に物申した。「最近多いんですけど、電動キックボードの運転がもう本当に危なくて」と切り出した上で「言っちゃうんですよね。やっぱり『危ないよ、前見ろ』って」と打ち明けた。MCの上田晋也から「実際、言うんですか」と問われ、「言います、言います。『危ない！見て！前見て！』って