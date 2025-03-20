【モデルプレス＝2025/03/20】フリーアナウンサーの神田愛花が4日、19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（よる10時10分）に出演。夫のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀とのエピソードを明かした。【写真】神田愛花、ミニ丈ワンピで美脚披露◆神田愛花、日村勇紀の高級プレゼントに説教日村からグアムでお土産の「ブランド物のリュック」を贈られたという神田。しかし「正直、私は好みではなかった」上に、当