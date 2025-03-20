牧野真莉愛さんがグリフィーJr氏、CC・サバシア氏らと交流「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛さんがに自身のインスタグラムを更新。ドジャースとカブスによるメジャー開幕シリーズが開催された東京ドームを訪れ、メジャーの大物らと交流した様子を投稿した。ファンは「すご！」「マリアちゃんさすが凄いレジェンドばかりだ」と驚きの声をあげている。大の野球ファンとして知られる牧野さんはインスタグラムのストーリーズ