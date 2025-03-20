イタリア市民保護局の緊急対策本部に使われる部屋で。児島さん（前列左端）と水谷さん（後列右から5人目）＝児島さん提供 イタリアの先進的な避難所を日本にも導入しようとしている人たちがいる。社内起業の公募に応じた技術者と、段ボールベッドを日本に広めてきた中小企業の経営者だ。イタリアの避難所のモデルを、日本に導入しようとしている人たちがいる。児島功さん（44）は、清水建設で現場の施工管理に携わって