「草食男子」と呼ばれる恋愛に対して消極的な男性が多い昨今。女性へのアプローチが積極的な「ラテン系」の男性は、一部の女性から絶大な支持があるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が『ラテン系でステキ』と感激する肉食言動」をご紹介します。【１】押しが強く、多少断られたくらいでは引かない「思いの強さだけは伝わってくる」（２０代女性）などの声もあり、押せ押せのアピー