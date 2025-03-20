元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが２０日までに自身のＳＮＳを更新。息子の卒業式に出席した和服姿を公開した。内田アナはインスタグラムに「Ｋｉｍｏｎｏｄａｙ．特別な日に」と記し、髪をまとめ黒地の着物を着たショットをアップ。白い帯に赤の帯締めを合わせ、“紅白”でおめでたい日を演出しているようだ。ハッシュタグをつけて「＃ｋｉｍｏｎｏ＃着物＃卒業式＃泣いた＃笑った＃全てに感謝」と