坪田譲治文学賞を受賞した『クリオネのしっぽ』などで知られる児童文学作家の長崎夏海さんが、2024年12月30日に享年63歳で亡くなりました。芥川賞作家であり、俳優・劇作家の山下澄人さんに、長崎さんと過ごした思い出と自身の活動の刺激になったという大切なメッセージについてご寄稿いただきました。「ここを出ようと思う」今から40年前、わたしは北海道富良野の小さな谷にいた。富良野塾、今はない、脚本家倉本聰氏により設立さ