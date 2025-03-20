◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第７戦日本―バーレーン（２０日、埼玉スタジアム）日本はきょう２０日のホーム・バーレーン戦に勝てば世界最速で８大会連続８度目のＷ杯出場が決まる。大事な一戦を前に過去に日本がＷ杯出場を決めた試合での「ゴール」を振り返る。＊＊＊◆過去の「Ｗ杯出場決定ゴール」▽９８年フランスＷ杯＝岡野雅行（３〇２、アジア第３代表決定戦イラン戦）「ジョホールバルの歓喜