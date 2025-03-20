この漫画は、作者・丸田マノ(まるたまの母)(@marutama_mama)さんが、娘の下腹部にぽっこりするものを発見し、それが病院で「そけいヘルニア」と診断され、無事手術を終えるまでのお話です。ある日子どもたちとお風呂に入っていると、3歳半の娘の下腹部になにかぽこっとしたものを発見します。そのときは、ぶつけたのかな？と軽く考えていたのですが…？『娘が「そけいヘルニア」で手術した話』第1話をごらんください。 &#169