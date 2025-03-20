2024年12月、浜松市のバイパスを逆走し、衝突した車の男性を死亡させた事件で、地検浜松支部は逆走した車を運転していた24歳の男を危険運転致死の罪で起訴しました。危険運転致死の罪で起訴されたのは、浜松市の会社員の男（24）です。起訴状によりますと、男は2024年12月、運転前に酒を飲み、前方注視と運転操作が困難な状態で、浜松市の国道1号・浜名バイパスに進入。時速88キロで逆走し衝突した車を運転していた男性を死亡させ