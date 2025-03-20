「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、横浜にオープンした居酒屋。系列店のファンも多く、厳選素材の料理とお酒、ホスピタリティの高さが早くも評判を呼んでいます。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食