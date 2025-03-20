◇第97回選抜高校野球大会第3日・1回戦西日本短大付6―0大垣日大（2025年3月20日甲子園）38年ぶりの出場となった西日本短大付（福岡）が大垣日大（岐阜）に快勝し、春初勝利を挙げた。ただ、遊撃手の井上蓮音（3年）が負傷交代する不安要素も残した。井上は8回に内野安打を放ち、一塁ベースを駆け抜けた際に左足を痛めたとみられ、その場にうずくまり苦悶の表情。9回の守備につかず、負傷交代した。試合後、西村慎太郎