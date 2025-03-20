山形県鶴岡市の致道博物館でいま、庄内ゆかりの貴重な刀剣や絵画などを集めた展示会が開かれています。鶴岡市の致道博物館で開かれているこの展示会では、博物館に寄贈された刀剣や絵画、歴史上活躍した人物が記した「書」などの美術品およそ40点が並んでいます。刀剣は南北朝時代から明治時代にかけて作られた15本が展示されていて、鶴岡市出身の愛好家が所蔵していたものを中心に、旧庄内藩士が所有していたものなど庄内にゆかり