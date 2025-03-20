静岡市は災害に関連した情報を提供するウェブサイト「静岡市防災ナビ」の運用を17日に開始しました。これは、3年前の台風15号による大雨で静岡市内で浸水などの被害が発生した際に、災害情報や支援情報を市民に届けられなかったという課題を受けて、静岡市が開発したものです。市の担当者によりますと、「静岡市防災ナビ」は、位置情報をもとにして利用者が今いる地点に関係する警報や避難先など災害に関する情報を一目で確認する