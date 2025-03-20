タレントのベッキー（41）が19日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。この日初共演となった人気芸人からの思わぬ告白に驚く場面があった。お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀とお笑いコンビ「スカチャン」のヤジマリー。ととも出演。ベッキーがMCを務めるNetflixリアリティーシリーズ「あいの里」が縁で集まったという3人。稲田とは同番組のイベントで1度共演しているという。そんな中