おもちゃのような希少な3輪自動車「フジキャビン」に試乗した動画が、SNSで話題となっている。【映像】70年前の三輪“レトロ”自動車「フジキャビン」（全体）注目を集めているのは、1950年代に作られた、「フジキャビン」と呼ばれる3輪自動車に同乗したという動画だ。フジキャビンは、コンパクトな駆動部に対し、泡のように大きなボディが乗った「バブルカー」と呼ばれる簡易自動車の一種。また、ボディは強化プラスチック製