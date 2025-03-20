「選抜高校野球・１回戦、西日本短大付６−０大垣日大」（２０日、甲子園球場）センバツは３８年ぶり２度目出場の西日本短大付が快勝し、甲子園での春１勝目を挙げた。斉藤大将（３年）外野手が大当たりだった。四回１死二塁で先制の中前適時打を放つと、七回には左中間への大きな打球が相手の外野手のグラブをはじき、斉藤は俊足を飛ばしてダイヤモンドを一周。大会第１号のランニング本塁打が生まれ、「打球が伸びたのでビ