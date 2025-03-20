岩手県大船渡市の山火事で被災した人の住宅再建などの支援金の申請が20日から始まりました。被災者生活再建支援金の申請は、市役所のほか避難所となっている三陸町綾里の「綾姫ホール」でも受け付けていて、住宅が被害にあった人が手続きに訪れていました。被災した住民「今、手続きを終えて、ようやくこれから第一歩を踏み出す気持ちも固まりました。ゆっくり家族と相談しながら考えていきたいと思っています」支援金は被害