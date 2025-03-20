3人組グループ「m-flo」のLISAが結婚したことを、19日放送の民放のバラエティー番組で発表した。ローラ、本名を公表母の故郷で農業を学ぶ決意を宣言同番組では「ストレス発散！春の愚痴祭り」と題して、「最近イラっとしたこと」を聞かれたLISAは、「日本の伝統で結婚前にお父さんにご挨拶する、それとともにパッケージで怒鳴られるとかがフルコースであるじゃないですか。それをやめてほしい」と切り出した。その理由として「私