ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ&カフェレストラン｢ナイト&デイ｣は、2025年3月1日(土)～5月31日(土)まで春のグルメフェア「Festive Spring Buffe」が開催中です。卒業や入学など様々な節目を迎える春に相応しい贅沢な食材を使用したお料理、春らしい苺スイーツが楽しめます。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので、紹介していきます。 贅沢食材