イタリアが本家ながら今や日本でも大きな人気を博しているスパゲッティ。【写真】たしかにこれが塩で作れたら…今SNS上ではそんなスパゲッティに関する、あるアイデアが大きな注目を集めている。「パスタのこの紙の部分、塩で作ってくれ。ほなお湯にぶち込むだけで済む。」と投稿したのは軍艦仁さん（@uozanojin）。軍艦さんが塩で作ってほしいと言うのはスパゲッティを束ねている紙テープ。たしかにこれが塩でできていれば、お湯