2024年12月に最後の出荷を終えた起き上がりこぼし人形「ポロンちゃん」。ベビーブームの頃より赤ちゃんの定番おもちゃとして全国に普及するも、2023年8月、最後の国内工場が後継者不足により廃業することが決定。【動画】ポロンちゃんの最後の出荷職人が手作業で胴体を接合し、音にこだわり製造。中国での生産も検討されたが再現することが難しく、断念せざるを得なかったという。可愛いポロンちゃんにもう会うことはできないのだ