今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#216【餅】切り餅で作るバターみたらし餅！【東北きりたん】』という archさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----今回は切り餅で作るバターみたらし餅！ 余ったお餅を美味しく食べちゃいましょう！----﻿﻿投稿者のarchさんが、切り餅で「バターみたらし餅」を作ります。 まずはみたらしのタレ作り。醤油小さじ1、みりん小さじ2、砂糖小