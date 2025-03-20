NHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインの姉を演じる仲里依紗さん。《伝説のギャル》という役柄がピッタリと話題だ。私生活でも好きなファッションに身を包む姿や、飾らない人柄が世代を問わず人気を集めている。以前は求められるイメージを演じていたという仲さんが殻を破ったきっかけは――（構成：平林理恵撮影：木村直軌）【写真】ヒョウ柄ファッションでギャルパワーをアピール* * * * * * *朝ドラ出演は「ドッキリ」かと