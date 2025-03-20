看守の人形にほっこり？ 旅好き漫画家が「網走監獄」に行ってみたヤシガニに会いたい！ 石垣港から高速船で西表島へGO／人見知りマンガ家のぼっち旅（1）安らぎとワクワクを求めて、まだ見たことのない土地へ――。少し人見知りな漫画家・鳶田ハジメさんは、気ままにふらりと出かける「ひとりぼっち旅」がマイブーム。沖縄・西表島での自然体験ツアーではヤシガニに会い、珊瑚礁がきらめく海でシュノーケリング。真冬の北海道では