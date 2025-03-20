◆韓国アイドルもMLBを現地観戦◆韓国の女性ユニット「少女時代」のヒョヨン(35)が、インスタグラムを更新。東京ドームで開催されたMLBのプレシーズンゲームを現地観戦した様子を投稿し、反響を呼んでいる。「MLBTokyoSeries」とコメントし、ドジャースのユニフォームを着てスタジアムでポーズを決める写真を複数枚投稿。同じく現地観戦していた「TWICE」の日本人メンバーで構成されるユニット「MISAMO」とのショットも披露