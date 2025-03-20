歩いてるのは私たちだけ…BBQにリス園、温泉も！都内でも旅行気分が味わえる町田周辺を、松本ぷりっつさんファミリーが大満喫！超インドア派だけど、美味しい&かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好き！「夫婦漫才旅」でおなじみの松本ぷりっつさんご夫婦。新しい日常を過ごすことになったコロナ禍でも、家族の思い出は作りたい…！そんな思いがつまった夫婦漫才旅第3弾は、「3つの密」を避けながら大自然を満喫！そして身近