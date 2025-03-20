名古屋のオフィス街で行われていた不発弾の処理作業は、無事完了しました。 【写真を見る】名古屋のオフィス街で見つかった“不発弾” 処理作業完了 周辺の道路を封鎖し近隣住民約1900人が避難 名古屋市中区丸の内の工事現場では2月14日、アメリカ製の長さ1メートル20センチ・重さ250キロの不発弾が見つかりました。処理作業は午前10時に始まり、周辺の道路が封鎖され、半径200メートル以内に住む約1900人に避難が呼