韓国出身の歌手・桂銀淑（ケイ・ウンスク）が、18年ぶりに日本のステージで歌唱することが決まった。4月26日と27日にヒルトン東京で『桂銀淑 DINNER SHOW IN JAPAN 2025』を開催する。【ビジュアル】『桂銀淑 DINNER SHOW IN JAPAN 2025』桂銀淑は、1985年に「大阪暮色」で日本デビュー。独特のハスキーボイスで「すずめの涙」「夢おんな」などがヒットし、NHK紅白歌合戦に7回出場した。昨年は韓国の音楽番組『韓日歌王戦』