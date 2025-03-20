3月20日より前編が全国公開される映画『女神降臨』の主演・Kōki,。モデル、俳優と経験を積みつつ、芸能界で着実にキャリアを築いている。好きなこと、興味のあることにまっすぐなKōki,にインタビュー。芸能界を選んだ理由、コンプレックスなどさまざまな話を聞いた 【画像】素敵すぎるシースルーのブラックな衣装に身を包むKōki, 私のメイクの先生は姉です！ --映画『女神降臨』は韓国のWEB