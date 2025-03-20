新年度の予算案や人事案などが可決された県議会2月定例会が、きのう閉会しました。 【写真を見る】県議会閉会平山副知事退任の言葉は「県議会と執行部とが車の両輪となって夢と希望にあふれる山形県を」 議長と副議長が新たに選出されたほか、今月28日で辞任することが決まっている平山雅之副知事も最後の県議会に臨み、間もなく始まる新たな県政へ期待を寄せました。 きのう閉会した県議会2月定例会では、総額6754億1900万円