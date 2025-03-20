タレントのほしのあき（48）が、娘と一緒に韓国旅行で地元グルメを満喫する様子を公開した。【映像】ほしのあきと娘とのビキニショット2011年に三浦皇成騎手と結婚し、翌年、長女を出産したほしの。Instagramではこれまでにも、娘と一緒にトレーニングに励む様子や、ハワイで撮影したビキニ姿での親子ショットなど、仲睦まじい姿を公開してきた。3月19日の更新では「韓国に行ってきました〜 わたし 韓国で初めてホットクを食