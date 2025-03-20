恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか？ あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。 【関連書籍】『小山さんノート』 自分を守りながら生きていたら、気づいた時には社会から孤立していた。……そんな人に手渡したい二冊が、『小山さんノート』と『自虐の詩』だ。 『小山さんノ}