きょうは春分の日、彼岸の中日です。山形市内の寺では、朝から墓参りに訪れる人が見られ、家族や先祖に思いを馳せていました。 【写真を見る】春彼岸思いを馳せる墓参り（山形） 山形市緑町の正願寺です。今年の春の彼岸は、17日から23日までで、春分の日のきょうは、彼岸の中日とされています。 けさは、花やお供え物を手に多くの人が墓参りに訪れ、線香をあげると家族や先祖をしのび静かに手を合わせていました。 訪れた人