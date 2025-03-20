全国のモスバーガーは、2025年3月19日から5月中旬まで、お子様向けセット「モスワイワイセット」などに『たまごっち』とコラボレーションしたおもちゃを販売中です（一部店舗を除く）。数量限定でなくなり次第終了今回のコラボレーションでは、モスバーガーのコスチュームを着てキャストに扮した「まめっち」やハンバーガーを持った「くちぱっち」など、『たまごっち』のキャラクターがモスバーガーオリジナルの描き下ろしイラスト