お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳（51）が、自宅で3世代でゲームを楽しむ姿を披露した。【映像】“豪邸が過ぎる”と話題の田村淳の自宅（複数カット）2013年9月に結婚を発表した田村。Instagramでは8歳と4歳の娘と、自宅で過ごす日常をたびたび発信している。2024年5月には、広々としたリビングで娘たちと大縄跳びをする様子、7月には庭に置かれた巨大なプールで遊ぶ姿などを公開すると、「豪邸が過ぎる」「大