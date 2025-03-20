女優の浅田美代子が18日にインスタグラムを更新。東京ドームで行われたMLB開幕シリーズ第1戦を大物歌手と観戦したことを報告すると、ファンから反響が集まった。【別カット】浅田美代子、東京ドームのスタンドで笑顔浅田が「昨日は東京ドームへ。ドジャース対カブスの試合を観戦」と投稿したのは東京ドームの観戦席で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、一緒に観戦したMISIAとの2ショットや笑顔のソロショット