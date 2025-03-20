「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）3月19日（水）の放送は、真空ジェシカ（ガク、川北茂澄）、バッテリィズ（エース、寺家）の「M-1グランプリ2024」を沸かせた2組がご来店。バッテリィズ、M-1で人生激変!?【動画】バッテリィズ、M-1で生活激変！給料明細見て「こんなにええの!?」オードリーも興味津々！ バッテリィズ結成秘話「M-1グランプリ2024」では、4年連続決勝進出の真空ジェシカが3位、バッテリィズは2位と大会