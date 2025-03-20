一生のうちに親子が一緒に過ごせる時間は意外と短いもの。子どもたちとのかけがえのない今を大切にしたいものですよね。『理想の父にはなれないけれど』を無料で読むフランス人ジャーナリストの妻・カレンさんとの間に、日仏ハーフの男児2人を授かった漫画家・じゃんぽ〜る西さん。なかなか父をリスペクトしてくれない息子たちに手を焼きながらも、父親の在り方を模索する日々を描いた『レタスクラブ』の大人気連載が、著者初