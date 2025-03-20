１９日に放送されたＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」では、翻訳家の戸田奈津子さんと思われる女性が、ドジャース対カブス戦を見た街頭インタビューに登場。ネットを騒然とさせた。番組では、この日大谷が本塁打を放った米大リーグ・ドジャース対カブス戦の盛り上がりを特集。試合後、興奮冷めやらぬファンたちの声も紹介した。その中に、眼鏡をかけた１人の女性が登場し「今日の試合、面白かったじゃないですか」と歓喜。「大谷くん