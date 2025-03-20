ミャンマーと国境を接するタイ西部で拘束された日本人の男2人が、特殊詐欺の「かけ子」をしていたとみられることがわかりました。日本人の31歳と22歳の男は、11日にタイ西部のメソトで不法滞在の疑いで拘束されました。日本の捜査当局はタイ当局に対し、ミャンマー東部にある中国系犯罪組織の拠点から2人を救出するよう要請していました。その後の関係者への取材で、2人は詐欺グループのメンバーで、日本に特殊詐欺の電話をかける