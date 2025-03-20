アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、アメリカウクライナ原子力発電所を所有することを提案しました。トランプ大統領とゼレンスキー大統領は19日、およそ1時間にわたって電話会談しました。アメリカ側の声明によりますと、トランプ氏がプーチン大統領と合意したエネルギー関連施設に対する攻撃の一時停止について、ゼレンスキー氏も合意しました。また、トランプ氏はアメリカがウ